Weekend tra nebbia, nuvole e qualche pioggia a Piacenza.

Sabato 19 dicembre – le previsioni Arpae – si attende una mattinata col cielo coperto per nubi basse o nebbia. Pomeriggio coperto con pioviggini e banchi di nebbia; dalla sera molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli. Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 8 °C in pianura.

Domenica 20 dicembre è previsto al mattino molto nuvoloso con piogge moderate; nel pomeriggio molto nuvoloso; dalla sera in pianura coperto per nubi basse o nebbia, sui rilievi molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 5 °C sui rilievi e 7 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 8 °C in pianura.