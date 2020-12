Winter Wonderland, il singolo natalizio di Giuliano Ligabue

Winter Wonderland è il nuovo singolo di Giuliano Ligabue uscito il 1° dicembre su tutte le piattaforme digitali, mentre il videoclip è disponibile dal 7 dicembre su Youtube.

Sulla scia del nuovo E.P. “This Happy Rhythm” uscito lo scorso ottobre, l’artista piacentino propone adesso questo grande classico del Natale tornado alle sonorità più “Orchestrali” tipicamente da Big Band Jazz / Swing. Anche in questo lavoro Giuliano si conferma un artista completo e versatile, un Crooner moderno dotato di una grande voce, un virtuoso della chitarra e un raffinato arrangiatore. Winter Wonderland è interamente prodotto da Giuliano Ligabue che ha curato ogni fase della realizzazione, dall’arrangiamento alla registrazione, mix e mastering. “Ho deciso di realizzare questo brano per vari motivi, sicuramente uno dei più importanti è che in questo anno così drammatico per tutti noi, volevo continuare comunque a fare musica provando in questa occasione a preservare per quanto possibile l’atmosfera del Natale. Inoltre, essendo un grande appassionato di Frank Sinatra e Bing Crosby ho sempre desiderato realizzare un mio album natalizio e chissà che questo non sia un primo inizio”.

Quello di quest’anno sarà un dicembre ricco di musica per Giuliano Ligabue, infatti oltre al singolo Winter Wonderland ci saranno altre uscite discografiche e nuove collaborazioni. Un brano scritto da Giuliano dal titolo “Salute to Barney Kessel” è stato selezionato dall’etichetta tedesca Jazz AG Records ed è presente nella compilation dal titolo “Jazz Avenues” che vede la partecipazione di numerosi artisti provenienti dall’Italia e dagli Stati Uniti. L’album “Jazz Avenues” è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 4 dicembre.

Un’altra importante collaborazione nel mese di dicembre è quella con la “Virtual Big Band”, progetto ideato dal polistrumentista Beppe Baldi che dirige e coordina una big band di 18 musicisti che suonano dalla propria abitazione. Questo progetto è nato nel primo Lockdown ed oltre a Giuliano sono presenti eccellenti musicisti del panorama musicale italiano che si avvicendano di volta in volta. In questa occasione Giuliano Ligabue duetta con la cantante milanese Rossella Vecchi nel brano “The lady is a tramp”. Alla registrazione hanno partecipato musicisti di altissimo livello come Lorenzo Poli (basso) Marco Orsi (batteria) e Paolo Barbieri (sax contralto), per citarne alcuni.