1.700 controlli anti-Covid durante le festività: 75 sanzioni e due esercizi commerciali chiusi

Proseguono da parte delle forze dell’ordine sul territorio le attività di controllo e verifica del rispetto della vigente normativa anti-covid.

Nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021 – fa sapere la Prefettura – le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato 467 servizi con l’impiego di 924 uomini. Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate 1.498 persone e 201 attività o esercizi commerciali ed accertate 64 sanzioni a carico di cittadini e 11 nei confronti di esercizi commerciali per violazione della normativa; di questi, due sono stati chiusi in via provvisoria.

Dall’8 marzo 2020 sino al 6 gennaio 2021 sono state controllate complessivamente 106.721 persone e 6.123 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 3.241 persone, 60 gestori di esercizi commerciali (in 8 casi è stata disposta la chiusura provvisoria) e denunciate 10 persone per violazione della quarantena disposta dall’Azienda sanitaria. Le violazioni contestate – viene evidenziato – sono state pari al 3% dei controlli effettuati sulle persone e di circa l’1% di quelli effettuati a carico degli esercizi commerciali.

“L’andamento della curva pandemica – l’appello della Prefettura – rende indispensabile continuare a mantenere alta l’attenzione sulla corretta applicazione delle principali misure anti-covid (distanziamento, utilizzo mascherine e disinfezione/lavaggio mani): l’impegno e la responsabilità di ciascuno di noi sono essenziali al contenimento della pandemia e necessari all’auspicata ripresa, non solo economica”.