Gestione rinnovata per la biblioteca di Castelvetro con la cooperativa Officine Gutenberg

Presentazione presso la bellissima Sala Consiliare del Comune di Castelvetro Piacentino per la cooperativa sociale Officine Gutenberg, dopo l”aggiudicazione del bando per la gestione della biblioteca comunale per il periodo 2021-2024.

Presenti il sindaco di Castelvetro Luca Quintavalla, l’assessore alla Cultura Pier Luigi Fontana, l’assessore allo Sport e tempo libero Valerio Demaldè, la eesponsabile del Servizio Roberta Puddu e per Officine Gutenberg Gianluca Misso. “La nostra proposta si basa su due punti di forza – ha spiegato Misso – che riteniamo fondamentali per lo svolgimento del nostro lavoro: un’esperienza ormai ventennale del nostro personale nella gestione delle biblioteche e il forte radicamento nel territorio piacentino, sempre alla ricerca di nuove alleanze e sinergie, con l’obiettivo di realizzare una vera e propria rete di collaborazione per la promozione della lettura e dei servizi bibliotecari e culturali”.

Il sindaco Quintavalla ha sottolineato l”importanza e la centralità della Biblioteca per il paese, ringraziando per l’impegno profuso in tutti questi anni come bibliotecarie e responsabili del servizio da Elena Bandirali e Debora Lanzanova. L’assessore Fontana ha chiuso gli interventi auspicando un ritorno alla normalità che possa consentire di offrire nuovamente all”utenza tutte quelle iniziative ed eventi culturali che purtroppo sono mancati praticamente durante tutto il 2020.