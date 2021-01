A Cadeo nuovo mezzo di trasporto a disposizione di anziani e disabili

A Cadeo prosegue il lavoro tra settore privato e Amministrazione Pubblica che dona opportunità e servizi dedicati a disabili ed anziani. E’ la sinergia consolidata tra la Società Servizi di Utilità sociale e il Comune di Cadeo.

“Siamo molto lieti di poter mettere nuovamente a frutto l’opportunità dataci da questa azienda -ha dichiarato il primo cittadino di Cadeo, Marco Bricconi-. Il nostro territorio, come è già avvenuto negli anni scorsi, sarà dotato di un ulteriore servizio trasporto per disabili che per il Comune avrà un costo zero per i prossimi quattro anni”.

Il Comune di Cadeo la scorsa settimana ha ricevuto, in comodato gratuito, un veicolo attrezzato per il trasporto di anziani e disabili: adatto al trasporto di quattro passeggeri, oltre al conducente, con elevatore idraulico per il trasporto di sedie a rotelle.

“Il progetto per divenire realtà ha avuto bisogno della solidarietà da parte delle attività economiche del nostro territorio – spiega la vicesindaca Marica Toma – in cambio della promozione pubblicitaria, sulla carrozzeria del mezzo di trasporto stesso. Ben 27 aziende e commercianti del territorio comunale e provinciale hanno donato una preziosa opportunità a Cadeo: la possibilità di supportare ancora di più anziani e disabili”.

“Ancora una volta la solidarietà è una solida base che fa crescere il nostro territorio – conclude Bricconi -. Grazie a chi continua ad investire sulla prossimità e sul bene comune”.