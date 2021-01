A Grosseto il Piace in campo a caccia di punti classifica (ore 15)

GROSSETO – PIACENZA 0-0 (inizio ore 15)

LA CRONACA

Per i biancorossi di mister Manzo di profila una conferma della formazione scesa in campo nell’ultimo match contro la Juve U23, con un 3-5-2 (con Palma leggermente più avanzato e con licenza offensiva) ed un reparto d’attacco su cui Manzo farà valutazioni fino all’ultimo minuto. Se De Respinis, che ha avuto sin qui un ottimo impatto sulla squadra, sembra andar per la conferma, nel tandem potrebbe figurare quest’oggi Maio, con Babbi che partirà invece dalla panchina.

I biancorossi vengono da quattro pareggi consecutivi – l’ultimo strappato domenica, non senza qualche sofferenza, contro la Juve Under23 – e sono a caccia di una vittoria che manca ormai dallo scorso 6 dicembre (6-0 alla Pro Sesto). La squadra di Manzo è in piena zona playout e nella seconda parte di campionato dovrà per forza cambiare passo per centrare la salvezza, obiettivo che allo stato attuale non sembra particolarmente agevole. Il tecnico punterà in avanti sull’ultimo arrivato De Respinis, subito in gol domenica all’esordio, mentre sono da valutare le condizioni di Galazzi e Gonzi, alle prese con problemi fisici.