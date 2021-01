A Ottone intitolata al “27 gennaio Giornata della Memoria” la strada lungo il ponte, in prossimità del vecchio tracciato della statale 45.

La cerimonia si è tenuta alla presenza degli studenti della scuola “A. Toscanini” , di una delegazione della Croce Rossa e degli amministratori locali, nel rispetto delle norme anti covid.

Il Sindaco, Federico Beccia, ha pronunciato parole toccanti. “Le motivazioni di questa scelta sono da individuarsi nella volontà, da parte dell’Amministrazione comunale, di stimolare la riflessione in meri to all’impatto dell’Olocausto sulla storia del XX secolo – ha detto -, nonché di mantenerne viva la memoria, in modo tale che eventi così tragici come questo non si ripetano più in nessuna parte del mondo. Con questa intitolazione, inoltre, il Comune di Ottone intende rendere omaggio a tutte le vittime innocenti dell’olocausto, colpevoli esclusivamente di non incarnare l’ideale di razza pura propagandato dal regime nazista”.

Il preside Luigi Farioni e il vicesindaco Maria Lucia Girometta hanno ripercorso l’istituzione della Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio, data in cui ricorre la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945.

E’ del 2000 la legge italiana che ha istituito la “Giornata della memoria”, una ricorrenza che promuove commemorazioni pubbliche ed eventi mirati alla sensibilizzazione dei cittadini affinché non venga dimenticato, affinché, come dice la stessa legge “simili eventi non possano mai più accadere”.