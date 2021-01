A Piacenza 500 sanitari già vaccinati contro il Covid. Convocazioni per altri 400

Vaccinazione contro il coronavirus, sono circa 500 i sanitari già vaccinati a Piacenza. A fornire il dato l’Ausl.

Come annunciato dalla Regione Emilia Romagna, da questa settimana l’attività entra a regime, con una programmazione articolata e un ampliamento significativo delle fasce orarie giornaliere dedicate. I destinatari del vaccino Pfizer-BioNtech, in questa prima fase della campagna, sono i sanitari del territorio, nonché personale e ospiti delle Cra, le strutture residenziali per anziani. Attualmente le vaccinazioni si svolgono nel Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza, dalle 13.30 alle 21, tutti i giorni, festivi compresi.

Oggi (4 gennaio, ndr) sono state convocate telefonicamente oltre 400 persone, un numero destinato a crescere ulteriormente nei prossimi giorni. Oltre ai professionisti dell’Azienda Usl di Piacenza, sono stati chiamati anche i dipendenti delle cliniche private e delle case di riposo. Squadre di medici e infermiere inizieranno anche le vaccinazioni ai degenti ospiti delle Cra. Nella provincia di Piacenza il target di questa prima fase della campagna è di circa 8mila persone, compresi anche i medici convenzionati, gli odontoiatri e i farmacisti. Successivamente, la vaccinazione verrà estesa al resto della popolazione.