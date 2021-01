“A spasso con il mio metro”, tutti i premiati del concorso per le scuole

Sono stati consegnati idealmente stamattina (26 gennaio), online, i riconoscimenti agli alunni delle scuole primarie di città e provincia – statali e paritarie – partecipanti al concorso “A spasso con il mio metro”, promosso dal Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza in collaborazione con il Comitato organizzatore della Placentia Half Marathon.

“I bambini – commentano i fautori dell’iniziativa – sono stati straordinari. Si sono espressi con fantasia, spontaneità, creatività, uso libero dello spazio e del colore. La distanza buona è stata garantita da ombrelli, surf, matite, skate, cinture, abiti, trecce, cappelli di ogni foggia…persino spade e ciabattate di mamme feroci, piranha e draghi! Ma anche resa visibile da nasi, lingue, braccia, guinzagli, immaginifici gattometri, metroporcelli e proboscidi graduate, narrata in storie di città o in favole di bosco, commentata da slogan semplici o elaborati. E ci ha ricordato che possiamo continuare a muoverci con speranza, nella danza, anche in vacanza, uniti nell’amicizia”.

I VINCITORI – Al plesso di Sant’Antonio – che ha visto in collegamento anche il dirigente del 3° Circolo didattico Romeo Nicola Manno – è andato il premio per aver coinvolto, nell’iniziativa, tutte le classi e tutti gli alunni. Lo stesso riconoscimento, per il maggior numero di iscritti a livello di Circolo, è stato attribuito all’Istituto Comprensivo di Pianello. A entrambi è stato assegnato il buono acquisto per materiale scolastico, messo a disposizione da Coop Alleanza 3.0 come tutti i premi, del valore di 150 euro.

La Commissione esaminatrice era composta dagli assessori Paolo Mancioppi e Stefano Cavalli, Alessandro Confalonieri, Pietro Perotti e Donatella Repetti per il Comitato organizzatore della Placentia Half Marathon, Maria Grazia Granata, Maria Anna Di Iorio, Eugenio Bagnasco per l’Unità operativa dei Servizi pubblici di impatto urbanistico e ambientale del Comune di Piacenza, Alessandra Bonomini come coordinatrice di Ceas Infoambiente, la presidente Paola Rossi e la consigliera Ilaria Trioli per il Consiglio di zona di Coop Alleanza 3.0, Cristina Sartori e Rita Prazzoli per lo staff Ausl di Epidemiologia e Promozione della Salute, il pediatra Roberto Sacchetti in qualità di segretario provinciale Fimp, le insegnanti Daniela Fanelli (componente del Movimento di Cooperazione Educativa) e Elda Balletti (già referente Pedibus della scuola Giordani). Gli organizzatori ringraziano per la disponibilità Giorgio Chiaranda, Giuseppe Gregori, Simona Devoti, Danila Tagliaferri e Maria Cristina Pighi.

Questi i premi individuali, del valore di 25 euro ciascuno in buoni acquisto, destinati ai primi tre classificati per ogni fascia d’età:

1° CLASSE

Benedetta Marta, 1°A De Amicis Valentina B., 1°B Caduti sul Lavoro Alisia Volpini, Pianello Val Tidone

2° CLASSE

Nikola Krstev, Sant’Antonio Francesca Rossi, Sant’Antonio Tea Fulgoni, Gazzola

3° CLASSE

Sofia Marongiu, 3° Sant’Antonio Beatrice Bonetti, 3° Sant’Antonio Anna Alberici, Casa del Fanciullo

4° CLASSE

Emma Olivini, Pianello Val Tidone A pari merito: Leonardo Dornini – Casa del Fanciullo e Alex Arcip, Casa del Fanciullo Marzia Brini, 4°B Don Minzoni

5° CLASSE

Marco Martic, 5°C Vittorino da Feltre Sofia Riboni, Casa del Fanciullo Letizia Schiaffonati, Trevozzo

Vincono invece un buono acquisto da 50 euro ciascuno:

– Kaur Bechi di Pianello Val Tidone per il miglior logo della campagna promozionale Pedibus “A spasso con il mio metro”

– Gilda Barilli della 5° B Giordani, per il miglior elaborato sul mantenimento della distanza mentre si cammina verso la scuola con gli amici del Pedibus

– Le sezioni A e B delle classi quinte del plesso di Sant’Antonio, per il miglior slogan della campagna di lancio Pedibus 2020-2021