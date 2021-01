Acqua e ghiaccio lungo la provinciale di Carpaneto, interviene la polizia locale

Ghiaccio lungo la provinciale di Carpaneto (Piacenza), interviene la polizia locale Valnure e Valchero.

La neve e la pioggia di questi giorni ha gonfiato i canali. Nel tratto lungo la provinciale, questi non riescono più a far defluire l’acqua, che invade la carreggiata ghiacciandosi sull’asfalto. Un pericolo per chi percorre la provinciale: gli agenti della polizia locale stanno intervenendo con un escavatore per liberare i canali e garantire maggiore sicurezza per gli automobilisti.