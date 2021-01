Acquista due borse per la moto, ma l’ordine non arriva. Scatta la denuncia ai carabinieri

Acquista on line due borse laterali da moto ma il suo ordine non arriva, scatta la denuncia ai carabinieri.

Vittima del raggiro un 45enne di Gossolengo (Piacenza), che il 13 ottobre scorso, navigando online su un sito di e-commerce, è incappato nell’annuncio di vendita delle borse e ha contattato l’inserzionista per avere maggiori informazioni. Il venditore ha quindi provveduto ad inviare ulteriori foto riguardanti le due borse, specificando che queste erano ancora disponibili nonostante avesse ricevuto già altre offerte. Il 45enne, per non perdere l’affare ha subito richiesto i dati e le modalità di pagament, per effettuare subito un bonifico bancario da 350 euro su un conto corrente che gli era stato indicato.

Con il passare dei giorni, non ricevendo più nessuna notizia sulla consegna, con l’inserzionista nel frattempo diventato irreperibile dopo aver intascato il denaro, l’uomo ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della Stazione di Pontenure per denunciare l’accaduto. Grazie ai pochi, ma precisi, dati forniti, i militari di Pontenure, dopo alcuni accertamenti, sono risaliti al venditore, che nel 2020 per tre volte era stato denunciato per episodi analoghi. Si tratta di un uomo di 52 anni, residente in provincia di Napoli, che anche stavolta è stato denunciato per truffa.

“In questo tipo di acquisti, una regola d’oro è non avere fretta – è il consiglio dell’Arma di Piacenza -. Stare poi attenti a non farsi mettere sotto pressione e magari cercare di evitare il pagamento anticipato, se possibile. Con tre piccoli accorgimenti si può evitare di rimanere vittima di un raggiro o truffa”.