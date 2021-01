Addio a Rossella Noviello, in prima linea nella lotta contro le mafie.

Noviello era la referente piacentina di “100×100 in movimento”, associazione impegnata nella lotta alle mafie, ma aveva fatto della solidarietà il perno della sua vita: da anni infatti era al lavoro al Sert di Piacenza.

Malata da tempo, è stata stroncata dal covid.

Il ricordo di Antonio Mosti, responsabile del Sert di Piacenza.

Bisognava contrattare tutto con Rossella!

Alla fine degli anni novanta incominciava a lavorare al Sert di Piacenza. Fin dal primo momento fu chiaro che non sarebbe stata una relazione facile: si capiva che era caparbia quanto leale.

La difesa a oltranza dei diritti e quel suo schierarsi con gli ultimi mettendoci sempre la faccia senza risparmiarsi mai sono sempre state le sue impronte digitali.

L’infermiera Noviello aveva una accumulato un’importante esperienza nelle Dipendenze patologiche al Sert di Torino.

Arrivata a Piacenza, una serie di problemi di salute le impedivano di avere contatti diretti con i pazienti.

Fu veramente difficile convincerla che non avrebbe potuto occuparsi “da vicino” di quei pazienti che sicuramente per lei rappresentavano non soltanto “casi clinici”, ma quel mondo di marginalità nel quale da sempre aveva speso la proprie risorse.

Ma per fortuna sapeva inventarsi ogni giorno.

Così in quegli anni ebbe il coraggio di ridefinire la propria professione, studiando e acquisendo nuove conoscenze, con la capacità di comprendere le innovazioni e di trovare un importante ruolo all’interno dell’organizzazione.

In parallelo sviluppava quell’impegno civile che oggi in tutto il Paese le riconoscono.

La passione e l’amore per la giustizia, l’avversione nei confronti del sopruso e della prevaricazione sono state le sue parole d’ordine!

Una certa precarietà della sua salute era una sfida per Ross, uno stimolo, un invito a esserci sempre nelle situazioni.

Spesso metteva alla prova le tue capacità di sostenere una serrata discussione, di risolvere una situazione conflittuale, di inventare soluzioni anche quando sembrava impossibile.

E ne abbiamo trovate, tante.

Di certo non si è risparmiata, mai.

Nel suo profilo Whatsapp Rossella ci lascia il suo testamento:

“La speranza è l’arcobaleno della vita”

Al vasto cordoglio suscitato anche il coordinamento di Libera. “Con la scomparsa di Rossella Noviello la lotta alle mafie perde una attivista appassionata e competente. Il suo impegno ha svolto un ruolo importante a Piacenza e non solo”.