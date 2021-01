Addio al principe Gonzaga, l’assessore Papamarenghi “Colto e preparato, credeva nella promozione del nostro territorio”

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa, avvenuta in queste ore, del principe Corrado Gonzaga del Vodice, una persona di grandi qualità umane e di grande sensibilità imprenditoriale. Il suo impegno per l’Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli e per il castello di Agazzano di cui era proprietario, sono stati infatti i segni tangibili della sua attenzione alla storia della cultura e all’arte come elementi da diffondere e da conoscere”.

L’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Jonathan Papamarenghi ricorda i tratti profondamente umani e la grande sensibilità del principe.

“Corrado Gonzaga – prosegue Papamarenghi – era una persona molto attenta a preparata, colta e proiettata verso una concezione del turismo culturale volta alla valorizzazione del nostro territorio e del nostro patrimonio storico e artistico. Una delle sue tante qualità era quella di concepire la cultura come elemento di crescita turistica di una realtà come la nostra, fuori dall’orbita delle grandi città d’arte, ma ricca di bellezze, tali da favorirne la conoscenza attraverso la presenza di strutture di ospitalità anche all’interno dei castelli della nostra provincia”.

Conclude l’assessore Papamarenghi “Ci lascia una persona che ha dato tanto in termini di divulgazione della conoscenza e della cultura dei castelli non solo ad Agazzano ma anche alle nostre località, spesso refrattarie ma dotate di autentiche bellezze da conoscere e da vivere”.