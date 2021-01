Al Palabanca la sfida tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Verona

A poco più di un mese di distanza tornano ad affrontarsi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e NBV Verona nella nona giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca in programma domenica 24 gennaio alle ore 19.30 al PalaBanca di Piacenza (Diretta Eleven Sports).

Per la formazione allenata da coach Lorenzo Bernardi continua la caccia a punti preziosi per raggiungere il miglior piazzamento in classifica in ottica play off. Delle tre partite che rimangono al termine della Regular Season quella con Verona a detta proprio del tecnico, che rimarrà sulla panchina biancorossa per altre due stagioni, è la prima di tre finali che Piacenza deve affrontare. L’obiettivo di Clevenot e compagni è quello di scendere in campo con la giusta concentrazione e mettere in difficoltà fin da subito gli avversari.

Iacopo Botto, schiacciatore di origine spezzine, presenta la prossima avversaria che Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza andrà ad affrontare domani:

“E’ un periodo duro perché abbiamo ancora tre partite prima della fine della regular season e saranno tutte importati, per questo motivo stiamo cercando di sfruttare ogni allenamento per prepararci al meglio. Domenica arriva Verona e mi aspetto una partita difficile: loro sono in un momento un po’ complicato perché il loro primo palleggiatore è alle prese con alcuni problemi fisici, però possono contare su giocatori di altissimo livello. Durante la gara dovremo concentrarci solamente su di noi e sul nostro gioco, cercando di sfruttare le loro difficoltà nel miglior modo possibile. Tra i loro punti di forza c’è sicuramente il servizio e poi hanno in rosa un giocatore d’esperienza come Kaziyski che può caricarsi la squadra sulle spalle e trascinarla”.

Tanta la voglia di riscatto in casa NBV Verona: dopo tre successi consecutivi, i ragazzi di Stoytchev sono incappati in una serata storta nella scorsa giornata di SuperLega, uscendo sconfitti 3-0 con Ravenna. Nonostante qualche problema fisico dei giorni scorsi Kaziyski e compagni scenderanno in campo motivati e desiderosi di portare a casa un successo. Per la gara di domani la formazione veronese potrà contare anche su Asparuh Asparuhov, schiacciatore bulgaro assente nelle due precedenti settimane in quanto impegnato con la nazionale per le qualificazioni all’Eurovolley.

STATISTICHE

PRECEDENTI:3 (1 successo Verona, 2 successo Piacenza)

EX: Michele Baranowicz a Verona nel biennio 2015-2016

A CACCIA DI RECORD: In Regular Season: Oleg Antonov – 5 muri vincenti ai 100, Trevor Clevenot – 4 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Oleg Antonov – 27 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Edoardo Caneschi – 1 muro vincente ai 200, Matey Kaziyski – 8 punti ai 4400 (NBV Verona)