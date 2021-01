Al via “Chiese aperte”, corso di formazione per volontari nella tutela degli edifici di culto

Dal 1 febbraio al 28 marzo arriva anche a Piacenza il progetto Chiese Aperte, un vero e proprio corso di formazione, totalmente gratuito, dedicato a coloro che desiderano diventare volontari impegnati nella custodia, tutela e valorizzazione degli edifici di culto e delle esposizioni di arte sacra, primi fra tutti la Cattedrale e il suo museo.

I soggetti promotori sono la Diocesi di Piacenza – Bobbio, l’Associazione Domus Justinae e Kronos – Museo della Cattedrale.

Il corso si svolgerà secondo le modalità indicate dall’Ufficio Beni Culturali della CEI e sotto la supervisione dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza – Bobbio.

Il percorso prevede un’ampia parte teorica di 32 ore, che riguarderà elementi relativi alla storia della Diocesi, all’iconografia locale, all’architettura dei luoghi di culto, alle fonti storico-bibliografiche, focalizzandosi sulla storia dell’arte sacra e il suo significato.

Le lezioni si svolgeranno in video conferenza su piattaforma zoom, nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Per coloro che non potessero frequentare per problemi di orario, verranno messe a disposizione le registrazioni degli incontri.

Conformemente alle restrizioni, sono previste uscite didattiche per un totale di circa 20 ore, che toccheranno i luoghi relativi agli argomenti trattati, in modo che i volontari possano calarsi realmente nella bellezza dei luoghi che dovranno custodire.

L’obiettivo è quello di formare persone appassionate, in grado di contribuire all’apertura delle chiese e dei musei ecclesiastici della città e della provincia, garantendone una significativa valorizzazione, e che possano cooperare per implementare il turismo culturale e religioso.

Struttura del corso:

LEZIONI ONLINE LUNEDÌ E SABATO, ORE 14.30.

DURATA DEGLI INCONTRI: 2 ORE

STORIA DELLA DIOCESI DI PIACENZA – BOBBIO

Dott. Tiziano Fermi

2 ore

ICONOGRAFIA DEI SANTI LOCALI

Dott.ssa Susanna Pighi

2 ore

ARCHITETTURA RELIGIOSA

Arch. Manuel Ferrari

Dott. Luca Maffi

6 ore

STORIA DELL’ARTE SACRA DEL TERRITORIO

Dott. Luca Maffi

12 ore

ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Dott.ssa Paola Agostinelli

Dott.ssa Rita Ferrari

2 ore

L’ARTE AL SERVIZIO DEL SACRO

Don Roberto Tagliaferri

2 ore

CATECHESI E ARTE

Don Roberto Maier

2 ore

LEGISLAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Dott.ssa Susanna Pighi

2 ore

MODALITÀ DI ACCOGLIENZA DEI VISITATORI

Dott.ssa Eleonora Biella

2 ore

Per iscriversi, compilare l’apposito modulo online sulla pagina www.piacenzapace.it/volontari (i posti sono limitati)

Per informazioni: cattedralepiacenza@gmail.com