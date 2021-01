Album con le figurine degli animali: il regalo di Enpa ai bimbi del reparto di Pediatria

Album con le figurine degli animali per i bimbi del reparto di Pediatria.

E’ il regalo per l’Epifania fatto da Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) – in collaborazione con la Protezione Civile – all’ospedale di Piacenza: la consegna è avvenuta alla presenza di Giacomo Biasucci, direttore UOC del reparto di Pediatria e Neonatologia, delle coordinatrici UOC Barbara Cavalli, Eliana Tripolini, Nadia Malvicini e dell’infermiera Sofia Mitrova. A rappresentare la sezione Enpa di Piacenza il commissario Michela Bravaccini e il Vice Capo Nucleo Maria Giovanna Passera, per il Gruppo Protezione Civile Piacenza erano presenti il Presidente Giulio Tinelli e il Consigliere Corrado Pati.

“Gli album Amici Cucciolotti con le loro figurine – spiega Michela Bravaccini – sono qualcosa di più di una collezione. Sono diventati un appuntamento sano, costruttivo ed educativo per intere generazioni di bambini. L’obiettivo della Pizzardi Editore, raggiunto in pieno, era quello di ideare un progetto che portasse i bambini, quindi i futuri adulti, a provare ancor più empatia nei confronti degli animali, della natura e di conseguenza del nostro pianeta. Attraverso questo gioco di collezione, la Terra viene intesa non solo come luogo in cui abitare, ma per quel che è, ossia un tesoro immenso che necessita di protezione e tutela. Siamo certi di aver fatto un gradito pensiero a questi bimbi, nella speranza e con l’augurio di poter tornare presto a casa dalle loro famiglie”.

“Il Gruppo Protezione Civile di Piacenza – spiega il presidente Tinelli – è sempre attivo e presente nel territorio: l’ultimo intervento è stato per l’emergenza neve, che ci ha visti impegnati per ripristinare strade e vie di comunicazione di terra; ovviamente l’attività del Gruppo è vastissima, si va dagli interventi sulle emergenze idrogeologiche agli eventi sismici, dalla ricerca dei dispersi – con le unità preposte ed addestrate a questo scopo – fino al periodo terribile della pandemia Covid 19. Abbiamo collaborato volentieri a questa iniziativa a favore dei bambini del reparto Pediatrico, sperando che doni loro lunghi pomeriggi di svago e gioco”.