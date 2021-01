Alla biblioteca di Gragnano ‘tesoretto’ da 5mila euro per l’acquisto di nuovi volumi

E’ sempre stata una Biblioteca molto frequentata e quest’anno, come tutte le altre, quella di Gragnano Trebbiense (Piacenza) si è trovata a fronteggiare una sfida che pareva impossibile: resistere alla lontananza dai lettori.

Nonostante la difficoltà però, la Responsabile Elisabetta Pallavicini e i volontari Matteo Provini, Silvia Formenti e Lorena Grasso, hanno continuato ad offrire il servizio, ovviamente nel rispetto delle regole relative agli spostamenti e i gragnanesi hanno capito i loro sforzi.

“Alla fine di quest’anno i prestiti locali sono stati quasi 3.300, poco più della metà dei prestiti usuali per un anno ‘normale’ – spiega Elisabetta Pallavicini – mentre gli interbibliotecari sono stati 45, anche questi circa la metà dei prestiti degli altri anni.”

In compenso è cresciuto tantissimo il servizio di biblioteca digitale collegato alla piattaforma MLOL (media library on line), usato da ben 101 utenti della biblioteca fisica.

Nemmeno le presentazioni si sono arrestate: nel 2020 sono stati presentati ben 9 romanzi di scrittori locali e nazionali, attraverso la pagina Facebook della biblioteca, modalità che ha consentito di raggiungere addirittura 5.600 persone in diretta. Inoltre, grazie allo stesso mezzo, durante la quarantena di marzo e aprile si è voluto proseguire nell’azione volta alla promozione della lettura e per trasmettere comunque l’importanza della lettura e della condivisione anche durante il periodo di lontananza fisica sono stati inviati cinque video di letture animate rivolte ai più piccini.

“Nel prossimo anno inoltre – conclude il sindaco Patrizia Calza, che ha fatto il punto con l’Assessore Alessandra Tirelli – i gragnanesi potranno disporre su un numero estremamente più elevato di testi. Infatti, grazie ai fondi straordinari concessi dal Ministero, l’Amministrazione Comunale ha potuto procedere all’acquisto di nuovi libri per un valore complessivo di 5.000 euro. Questi testi saranno catalogati nel nuovo anno e si aggiungeranno ai già volumi presenti in biblioteca che hanno già superato quota 15.100”.

Questo rende necessario anche ampliare gli spazi attualmente a disposizione e l’Amministrazione ha già in progetto di procedere in tal senso.

“Vogliamo dare così un ulteriore segnale dell’importanza e della riconoscenza che il Comune riserva sia a questo servizio e a chi per lavoro o per puro spirito volontaristico se ne occupa sia dell’attenzione che pensiamo meritino i nostri assidui lettori” concludono le amministratrici.