Anche Corradi saluta il Piacenza e passa al Modena

Anche Mattia Corradi saluta il Piacenza. Il centrocampista classe ’90, ultimo rimasto del gruppo che due stagioni fa sfiorò la serie B, è stato acquistato a titolo definitivo dal Modena – club attualmente in vetta al girone B di serie C – dove ritroverà l’ex direttore sportivo biancorosso Luca Matteassi e gli ex compagni Pergreffi e Milesi.

Si tratta della terza uscita in casa Piacenza, dopo quelle di Siani e Villanova; in partenza ci sarebbero anche il portiere Vettorel e Flores Heatley. Il primo rinforzo dovrebbe invece essere il giovane difensore Paolo Cannistrà, attualmente alla Cavese.