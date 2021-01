Aria di derby: Fiorenzuola Basket sfida Bakery Piacenza al PalaMagni

Per la settima giornata del Campionato Serie B Girone B Old Wild West, i Bees di coach Gianluigi Galetti ospitano Bakery Pallacanestro Piacentina al PalaMagni di Fiorenzuola, domenica 17 gennaio 2021 alle ore 18.

Dopo un inizio anno che ha visto la vittoria a Varese ed il ko a Pavia, per i gialloblu un impegno casalingo da bollino rosso (o per meglio dire biancorosso), andando ad affrontare una corazzata come quella di coach Campanella da tutti indicata come una delle grandi favorite per la promozione.

Uno scontro sulla carta impari tra le due formazioni, con i Bees che tuttavia arrivano alla gara con meno pressioni di risultato, e di conseguenza liberi di esprimere una pallacanestro che a fiammate durante il campionato è stata di ottimo livello.

Rispetto alla partita di Supercoppa Centenario Old Wild West 2020/2021, dove la Bakery vinse a Fiorenzuola per 60-81, la chimica per la categoria di capitan Maggiotto e compagni è sicuramente aumentata, con l’innesto di Giovanni Allodi che ha dato nuove soluzioni offensive ai Bees.

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 arriva alla partita con 2 gare vinte e 4 perse, segnando 77 punti di media a partita ma con la volontà di migliorare un dato stonato da inizio stagione, quello dei tiri liberi (63% complessivo)

Sono ben 5 per i gialloblu i giocatori sopra la doppia cifra di media, sintomo di un gioco corale e con diversi pungiglioni pronti per provare a fare male alla corazzata Bakery; tra questi, proprio Allodi con 12,2 punti e 7,8 rimbalzi a gara ha dato un ottimo aiuto a Bracci e Ricci, con le guardie e gli esterni Livelli (13,3 pti/gara), Maggiotto (11 pti/gara), Galli (10,8 pti/gara) e Fowler (10,1 pti/gara) che sono in grado di risultare estremamente pericolose dall’arco e in campo aperto.

Bakery Pallacanestro Piacentina arriva invece al derby del PalaMagni pronta a sbranare la partite, con un furore agonistico ancor più acceso dalla sconfitta subita per mano di Vigevano (79-74) che le ha tolto al momento un primato ad inizio stagione ritenuto dagli addetti ai lavori come di proprietà dei biancorossi sulla griglia di partenza.

La stagione degli uomini di Campanella è tuttavia molto positiva finora, con 5 vittorie e 1 sconfitta che la piazzano al secondo posto in graduatoria. Per i biancorossi un roster profondo ed estremamente completo, con i vari Planezio, Vico, Sacchettini, De Zardo e Perin che sono solamente alcuni dei nomi altisonanti per la categoria a disposizione della società del Presidente Beccari.

Coach Galetti ha parlato così prima dell’inizio della gara: “L’umore della nostra squadra è sicuramente buono. Siamo dove volevamo essere a questo punto della stagione, stiamo crescendo, facendo esperienza in categoria e siamo nella lotta per mantenere la Serie B”.

“Questo derby ci riempie di orgoglio, anche perché affrontiamo una squadra fortissima e di grande valore”.

“Per questo stiamo preparando la partita al nostro meglio, per non sfigurare di fronte alla Bakery, e anzi, per provare a metterli in difficoltà. Per fare questo dovremo giocare al 110%”.

“Dovremo scendere in campo molto intensi nella nostra metà campo difensiva per arginare il valore degli attaccanti della squadra biancorossa, una vera corazzata”.

“Vogliamo avere un piano difensivo ben preciso, con la possibilità però di variarlo a partita in corso a seconda delle fasi di gioco”.

I riflettori stanno per accendersi, purtroppo senza una delle chiavi più belle dello sport, i tifosi. La gara sarà infatti (come ormai da inizio stagione) a porte chiuse a causa della pandemia Covid-19, facendo perdere una parte fondamentale del gioco ma mantenendo, sebbene da lontano, immutata la passione da parte dei tanti tifosi piacentini che attenderanno aggiornamenti sulla gara.

Fiorenzuola vuole tentare l’impresa, la Bakery arriva per confermare il pronostico. Il derby si accende.