Assigeco in campo contro Casale Monferrato. Coach Salieri “Loro in fiducia, servirà energia”

“Casale è una squadra in fiducia, vive un ottimo momento di forma e gioca bene. Stanno giocando con grandissima intensità e noi dovremo rispondere con grande energia per riuscire a frenare il loro contropiede”.

Così coach Stefano Salieri presenta il match dell’Assigeco Piacenza sul parquet del PalaFerraris di Casale Monferrato (palla a due domenica 10 gennaio alle 18 con diretta streaming su LNP Pass). Il coach biancorossoblu entra poi nel dettaglio del match: “Possono contare su un tasso di fisicità molto elevato e una grande forza di impatto nel pacchetto lunghi. La coppia di stranieri è di valore assoluto, con Redivo che credo possa essere tranquillamente annoverato tra i top del campionato. Sul loro campo amano tenere il ritmo alto e dunque sarà importante riuscire a contenere quella che è comunque una delle migliori squadre del momento”.

Luca Cesana è l’ex di turno, avendo disputato 47 partite con la maglia di Casale Monferrato tra il 2018 e il 2020: “Casale è una delle squadre più attrezzate del nostro girone. Hanno avuto una preseason difficoltosa a causa di qualche infortunio, ma ora hanno ritrovato due giocatori importanti come Martinoni e Redivo già da qualche gara: fermare quest’ultimo sarà un punto fondamentale della nostra difesa. Arrivano da due vittorie consecutive che gli hanno dato tanta fiducia, ma anche noi siamo reduci da due risultati importanti e non vogliamo fermarci, ma continuare a vincere perché in questo campionato ogni gara conta tantissimo, quindi non dobbiamo guardare in faccia a nessuno. Personalmente ho un buon rapporto con la società e con i tifosi di Casale, mi spiace che la partita sia a porte chiuse, ma non la sento più di altre: entro in campo e dò il 100% con loro come con chiunque altro”.

