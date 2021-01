Atletica Piacenza torna in pista, Eleonora Nervetti e Vittoria Ferrari in evidenza sui 60 metri

Riprende l’attività agonistica anche per l’Atletica Piacenza, che torna a schierare due sue atlete al meeting nazionale di Modena, tenutosi domenica 17 gennaio 2021.

Rientro in grande stile per Eleonora Nervetti, che ha esordito con il record personale di 7”75 sui 60m. Nella finale ha poi concluso la prova con il quarto tempo, 7”81. Un ottimo inizio, molto incoraggiante in vista dei prossimi impegni. Ha gareggiato anche Vittoria Ferrari sulla medesima distanza, fermando il cronometro sul tempo di 8”20.

“Un ottimo inizio per l’Atletica Piacenza – commenta la società -, seppur timido in termini di presenze, a causa delle necessarie restrizioni. Le competizioni – aggiunge – sono ripartite nel rispetto delle norme di sicurezza necessarie per contenere la diffusione del virus Covid-19, che ha duramente colpito anche l’attività agonistica e gli allenamenti dei ragazzi”.