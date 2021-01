Attivo il punto vaccinazioni all’ex Arsenale: seconda dose per 50 operatori sanitari

È cominciata lunedì, a Piacenza, la somministrazione della seconda dose del vaccino agli operatori sanitari che avevano ricevuto la prima il 27 dicembre. Per Andrea Vercelli, medico di Pronto soccorso e primo vaccinato sul territorio lo scorso 27 dicembre, e altri 49 professionisti dall’Azienda, la copertura è adesso completa.

Dal pomeriggio l’attività di vaccinazione si è spostata al Polo di Mantenimento Pesante Nord, all’interno di un edificio messo a disposizione dall’Esercito. L’infrastruttura, riqualificata specificatamente per ospitare il polo sanitario, è stata attrezzata con box e postazioni di accoglienza, accettazione e attesa dopo l’iniezione. L’accesso è previsto dal parcheggio di viale Malta (sul retro della Questura). Davanti all’edificio sono a disposizione diversi posti auto. Nel nuovo Centro vaccinazione in Arsenale in settimana saranno richiamati per la seconda dose i 150 sanitari che hanno ricevuto la prima il 31 dicembre.

In questa prima fase della campagna, i destinatari della vaccinazione sono i professionisti della sanità pubblica e privata, nonché gli ospiti delle Cra, le strutture residenziali per anziani. Appena concluso questo step, che dovrebbe interessare complessivamente 12mila persone, l’Azienda è pronta ad ampliare immediatamente l’attività, coinvolgendo anche la popolazione generale. “Al momento – specifica l’Ausl – non sono state però ancora diffuse le modalità di organizzazione della seconda fase, che inizierà presumibilmente a marzo.S ’invita la cittadinanza alla massima collaborazione: è prematuro chiamare i servizi o scrivere per chiedere appuntamenti per la vaccinazione. L’Azienda Usl di Piacenza fornirà appena possibile le opportune informazioni”.