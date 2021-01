Aumentano gli investimenti ma non le tasse, a Gragnano ok al bilancio di previsione

Quadra a 4.782.000 euro il Bilancio preventivo 2021 del Comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza). Le entrate correnti previste sono pari a 3.296.000 euro di cui 1.230.000 per IMU, 450.000 euro per addizionale Irpef, 687.000 euro per Tari e 240.000 euro per Tari da anni precedenti.

Sono invece 645.000 euro le spese in conto capitale destinate agli investimenti. La tassazione locale rimane inalterata, non avendo ritoccato in aumento, seppur la legge ora lo consenta, nessuna delle aliquote delle imposte locali, mantenendo così il Comune di Gragnano nella categoria dei Comuni dall’imposizione locale medio-bassa.

Questi i dati più significativi del bilancio gragnanese illustrati il 30 dicembre dall’Assessore al Bilancio Alberto Frattola in occasione del Consiglio Comunale svoltosi da remoto.

La seduta si era aperta con i ringraziamenti del Sindaco Patrizia Calza ai dipendenti e a tutte le associazioni e ai privati che nel 2020, pur con tutte le limitazioni e restrizioni imposte dalle norme, hanno consentito lo svolgimento dei servizi a favore della comunità e hanno offerto un significativo contributo per essere accanto a chi più si è trovato in difficoltà. È stata poi ricordata con un minuto di silenzio la figura della Dott.ssa Luciana Stancapiano, che ha servito fedelmente la comunità Gragnanese per 38 anni facendo del paese picentino, tanto lontano dai luoghi delle sue origini, la sua famiglia di elezione.

La discussione ha evidenziato non solo il mantenimento di tutti i servizi in essere ma anche il potenziamento di alcuni di essi. E’ questo il caso del settore sociale, che con 670.000 euro, pari al 20% delle uscite correnti, già costituisce la quota più importante di tali uscite, e nel bilancio preventivo registra un aumento, da 84.000 a 122.000 euro, di fondi destinati ai servizi educativi per disabili, confermando così l’attenzione dell’Amministrazione per le persone più in difficoltà.

L’Assessore ha poi evidenziato con soddisfazione l’ulteriore diminuzione del debito complessivo dell’Ente che si assesterà nel 2021 intorno ai 744 euro pro capite rispetto agli 862 del 2015.

“In pratica proseguiamo nell’azione di diminuzione del debito che nel giro di 7 anni fa registrare una riduzione di circa 100.000 euro all’anno portando l’Ente a meno della metà del limite di indebitamento consentito dalla legge. Questo significa che abbiamo una importante riserva di credito che potrebbe rivelarsi utile nel caso fosse necessario farvi ricorso” ha concluso Frattola.

Questi risultati, che confermano una attenta gestione delle risorse e un efficace controllo dei costi da parte di Uffici e Amministratori, riconosciuti anche dai consiglieri di minoranza, sono frutto anche di una continua ricerca di fondi regionali e nazionali.

Il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Schiavi hanno poi illustrato i più importanti interventi che si svolgeranno nel prossimo anno e che riguarderanno la nuova viabilità connessa alla costruenda palestra, la ristrutturazione del Centro Culturale i cui lavori sono stati affidati recentemente, la riqualificazione degli spazi del Palazzo Municipale e la scuola dell’Infanzia.

“Anche in tal caso si registra l’acquisizione di importanti contributi regionali e nazionali sia per la progettazione che per la realizzazione degli interventi – commenta il Sindaco – confermiamo così la volontà di proseguire nel lavoro di ricerca fondi che vorremmo impegnare sempre più nella realizzazione di alcuni obiettivi come la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile”.

Il Consiglio, su proposta del Sindaco, ha inoltre provveduto alla presa d’atto del Piano Economico finanziario del servizio di gestione Rifiuti urbani per l’anno 2020 approvato da Atersir con Delibera del consiglio d’Ambito del 11 dicembre 2020 e che è pari a euro 653.436,31. Il conguaglio, derivante dall’applicazione, causa Covid, anche all’anno 2020 delle tariffe Tari del 2019, è pari a euro 17.797,88 e i relativi costi verranno ripartiti in tre anni, a partire dal 2021.