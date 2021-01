Auto contro un cinghiale finisce nel canale

Auto impatta contro un cinghiale ed esce di strada ribaltandosi nel canale. È accaduto poco prima delle 23 di venerdì 15 gennaio in via Agazzano a San Nicolò, in località Noce.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e il personale medico e infermieristico del 118.

A rimanere ferita in modo serio ma non in pericolo di vita una donna di 50 anni, alla guida di una Fiat Panda, che è stata trasportata al pronto soccorso di Piacenza.

Per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri.