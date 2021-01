Auto fuori strada sulla provinciale per Borgonovo, ma bordo non c’è nessuno

Intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori nel tardo pomeriggio del primo dell’anno per una vettura finita fuori strada lungo la strada per Borgonovo, all’altezza del bivio per Cantone-Tavernago.

Con ogni probabilità la fitta nevicata con il fondo stradale reso scivoloso è all’origine dell’incidente.

La Jeep si trovava nel campo a lato della carreggiata ribaltata, ma quano sono arrivati i vigili del fuoco non hanno trovato nessuno a bordo. Gli occupanti sono usciti dalla vettura autonomamente e si sarebbero allontanati.

In posto anche i sanitari della Croce Rossa, mentre per i rilievi sono state chiamate le forze dell’ordine.