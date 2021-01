Non si ferma a Piacenza il malcostume da parte di alcuni automobilisti che continuano a parcheggiare le proprie vetture sulle piste ciclabili.

L’ennesima segnalazione in questo senso arriva da un lettore che denuncia il “menefreghismo degli automobilisti e, soprattutto, del Comune”. “Non vi è una sola pista ciclabile percorribile in città – scrive -, via Leonardo da Vinci, Stradone Farnese, Cantone del Cristo, via Campo Sportivo Vecchio, davanti alle scuole, a cui si aggiungono i parcheggi sui posti dedicati agli autobus in via 4 Novembre: insomma, ogni giorno è sempre peggio, ma vogliamo elevare le multe?”.

“E invece di sprecare tanti soldi per inutili fioriere a delimitare le zone 30 – si chiede -, non era meglio installare quealche centinaio di parigine in modo da tutelare quei pochi temerari che usano le biciclette?”.

