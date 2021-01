Auto nel canale lungo la strada Mottaziana, un ferito

Perde il controllo dell’auto e finisce nel canale. E’ l’incidente avvenuto nella prima serata del 7 gennaio lungo la strada Mottaziana in località Moschedo di Gragnano Trebbiense.

Una Renault Clio è finita fuori strada con alla guida un 55enne rimasto bloccato nell’abitacolo. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha liberato l’uomo e i soccorsi della Pubblica Valtidone con l’ambulanza.

Ferito in maniera non grave, il conducente è stato condotto in ospedale a Piacenza.