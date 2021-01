Bando ripresa in sicurezza, aperta la fase di inoltro delle domande dei contributi

L’Amministrazione comunale e i rappresentanti della Camera di Commercio comunicano che si è regolarmente aperta il 21 gennaio, in forma telematica, la fase cruciale e centrale del Bando per la Ripresa in Sicurezza. Si tratta di uno dei bandi della Camera di Commercio, nello specifico quello cofinanziato per 350 mila euro dal Comune di Piacenza. In questa fase le aziende richiedenti possono inoltrare le domande per i contributi previsti.

Nelle prime due giornate, sono già pervenute presso la Cciaa circa 80 richieste di sostegni e, come previsto nel Bando di gara, avrà ora inizio la fase di istruttoria da parte degli uffici al fine di valutare il possesso dei requisiti e la congruità della documentazione inviata a supporto delle richieste economiche.

Con la chiara consapevolezza della forte attesa che le attività economiche ripongono in tale sostegno, sarà cura degli uffici amministrativi della Cciaa svolgere nel modo più celere e dinamico tale attività di verifica, dovendosi comunque garantire il corretto e trasparente svolgimento della procedura.

In tal senso, si darà avvio alle istruttorie delle prime istanze ricevute per riuscire a procedere il più celermente possibile nelle prime concessioni sin dal prossimo mese di febbraio e si procederà in tale attività sino ad esaurimento delle richieste o delle somme stanziate.

Il Bando è ancora aperto e, ad oggi, vi sono risorse ancora disponibili per quelle aziende ed attività che non avessero ancora inoltrato richiesta ma che ne avessero i requisiti.

La finalità rimane quella di garantire un “ristoro” al sistema economico del territorio, a fronte di spese sostenute dall’avvio dello stato di emergenza da Covid-19, e l’obiettivo chiaro è quello di riuscire a procedere nelle concessioni ed erogazioni nei tempi più stretti e sostenibili possibili, avendo ben chiaro lo stato di difficoltà in cui versano diverse categorie merceologiche particolarmente colpite dagli effetti della pandemia nell’anno trascorso.