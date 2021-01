“Basta valzer sulle scuole, rimandare il ritorno in aula non serve a nulla”

“Vi prego, basta bugie sulla scuola e cercate, almeno per una volta, di prendervi le vostre responsabilità”.

E’ caustico il consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri sul tema della ripresa delle lezioni in presenza. Il consigliere ricorda come su questo tema “non debba essere alimentata in maniera strumentale alcuna polemica”, ma come sia parimenti “impossibile non stigmatizzare le innumerevoli incertezze sia del Governo nazionale che le gravi responsabilità dell’esecutivo regionale”. “Capisco perfettamente l’andamento particolarmente critico dei contagi, comprendo come molte decisioni dipendano dall’agognato abbassamento della curva dei contagi, ma chi ha sempre giocato con dichiarazioni roboanti sul tema della scuola non sono le opposizioni, bensì la Giunta regionale ed il suo Presidente Bonaccini in primis”.

Il consigliere piacentino ricorda poi le innumerevoli ‘sparate’ sul ritorno a scuola in sicurezza che venivano sempre smentite da azioni dilatorie sulla reale data di ripresa delle lezioni. “E’ oltremodo chiaro a tutti – incalza ancora l’esponente di Fratelli d’Italia – che la Regione Emilia-Romagna era ed è ben lontana dall’aver fatto i compiti per la ripresa in sicurezza della didattica. Sui trasporti, nonostante le continue dichiarazioni di rassicurazione, siamo molto lontani dagli standard che la curva pandemica richiede e non capisco perchè gli assessorati competenti non abbiano mai voluto destinare i tamponi rapidi anche a questo comparto di essenziale importanza”.

Tagliaferri, nel bocciare su tutta la linea i comportamenti di Bonaccini e dei suoi Assessori, formula poi un ultimo auspicio “dal momento che le contorsioni dell’esecutivo Conte sono sotto gli occhi di tutti, mi sarei aspettato, dalla Regione faro dell’intero Paese e dell’Europa intera, una maggiore chiarezza d’intenti e capacità organizzativa. Chiedere semplicemente a Conte di posporre di qualche giorno il rientro in classe non serve a nessuno e sa tanto di ennesima iniziativa scaricabarile”.