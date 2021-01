Bibbia in dialetto piacentino donata alla Guardia di Finanza

Nella mattinata odierna, giovedì 28 gennaio, presso la caserma Luigi Galli, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, ha avuto luogo un breve ma significativo incontro tra il Comandante Provinciale, Colonnello Daniele Sanapo, e Luigi Zuccheri, autore della traduzione, in dialetto piacentino, della Sacra Bibbia, unitamente all’editore della originale iniziativa – dott. Gianfranco Curti.

Nella particolare circostanza il Comandante Provinciale ha ricevuto, in dono, una copia della Bibbia rivisitata – per un totale di dieci volumi – ognuna con solenne copertina nera e caratteri dorati per il titolo. La preziosa pubblicazione – stampata solo in trenta copie dalle Edizioni Tipleco – è stata particolarmente gradita dal Colonnello Daniele Sanapo, in quanto “testimonianza tangibile di un lavoro difficile, unico, e dall’altissimo valore spirituale, che il Sig. Zuccheri ha inteso donare al Corpo della Guardia di Finanza quale segno di riconoscimento per l’impegno svolto quotidianamente dalle Fiamme Gialle piacentine”.