Buon test per la Canottieri Ongina: 4-0 al Viadana

Un test dopo tante settimane di allenamento, il tutto a quindici giorni dall’avvio del campionato di serie B maschile.

Venerdì la Canottieri Ongina ha ospitato a Monticelli il Viadana Volley in un allenamento congiunto tra due formazioni di pari categoria (che tuttavia non si incroceranno essendo in gironi diversi della serie B maschile). Quattro a zero il risultato per i gialloneri di casa allenati da Mauro Bartolomeo, che nell’occasione hanno ritrovato in campo lo schiacciatore Sandro Caci (miglior realizzatore con 21 punti) dopo un periodo di stop per infortunio.

“Ho alternato i due palleggiatori Kolev e Scrollavezza – spiega Bartolomeo – oltre a far ruotare l’intera rosa ad eccezione del martello Perodi, fermo per un problema fisico. Tra le cose che hanno funzionato meglio c’è l’attacco laterale, mentre abbiamo sofferto un po’ di più del solito in ricezione e questo ci ha fatto sfruttare in maniera minore i centrali”.

CANOTTIERI ONGINA-VIADANA VOLLEY 4-0

(25-19, 28-26, 25-17, 25-22)

CANOTTIERI ONGINA: Caci 21, Amorico 7, Miranda 16, De Biasi 9, Fall 10, Kolev 1, Scrollavezza 1, Msatfi 3, Ousse 2, Paratici 1, Cereda (L), Rossi (L). N.e.: Perodi. All.: Bartolomeo