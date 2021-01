Cadeo, al via alle domande per il Servizio Civile: due posti disponibili

“Anche quest’anno siamo alla ricerca di giovani motivati ed entusiasti, pronti a vivere un’esperienza di crescita e di servizio, che scelgano il Servizio Civile come un trampolino di lancio per costruire il futuro e il bene comune della nostra comunità”.

Così il sindaco di Cadeo Marco Bricconi nel presentare il bando 2021 per il Servizio Civile. Il Comune di Cadeo, in linea con il bando nazionale, è alla ricerca di due giovani di ambo i sessi tra i 18 e i 28 anni di età, cittadini UE e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che saranno selezionati per sperimentarsi in un’attività scelta e volontaria dedicata ai giovani. In tutto 12 mesi di servizio per un totale di 1145 ore annue suddivise in 6 giorni settimanali, a cui verrà corrisposto un assegno mensile di € 439,50.

“Sarà possibile partecipare al bando unicamente presentando la domanda on line attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) – spiega il vicesindaco Marica Toma – i giovani potranno inoltrare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, ma coloro che saranno risultati idonei saranno inseriti in una graduatoria provinciale a cui si attingerà in caso di bisogno. Ricordo che il termine per inviare la domanda è lunedì 8 febbraio alle ore 14.00”.

I giovani volontari a Cadeo si metteranno in gioco al fianco degli anziani: salvaguardare l’autonomia personale all’interno del contesto familiare evitando il ricorso all’istituzionalizzazione, sarà l’obiettivo del progetto a cui prenderanno parte. “In ascolto è il progetto che coinvolgerà per 12 mesi i futuri volontari del servizio civile – spiega la vicesindaca Marica Toma- un servizio di tipo assistenziale dedicato ad anziani e adulti in condizioni di disagio. Con le azioni realizzate attraverso gli operatori volontari si punterà a garantire loro una migliore qualità di vita e di relazione all’interno delle comunità, contrastando le situazioni di conclamata o potenziale vulnerabilità e rischio di emarginazione sociale “.

“I due giovani volontari saranno affiancati agli anziani per aiutarli ad affrontare la quotidianità – puntualizza il sindaco Bricconi – faranno loro compagnia, aiuteranno nelle piccole incombenze domestiche, dal fare la spesa alla prenotazione di una visita medica, fino al disbrigo delle mansioni burocratiche”.