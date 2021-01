Caduta massi, senso unico alternato in zona Ferriere

Crollo massi nel comune di Ferriere, limitazioni alla circolazione – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza – si legge in una nota – informa che la relazione redatta in data 11.01.2021 dai propri tecnici ha riferito del crollo di massi dalla pendice sottesa dal piano viabile al km 9+900 della Strada Provinciale n. 586R della Val d’Aveto nel Comune di Ferriere.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli – continua la nota -, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, per il periodo necessario per la messa in sicurezza definitiva si dispone l’istituzione della circolazione veicolare a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, dal giorno 14 gennaio 2021 a tempo indeterminato, lungo la Strada Provinciale n. 586R della Val d’Aveto al km 9+900 nel territorio del Comune di Ferriere.

Strada provinciale n. 26 di Busseto, senso unico alternato fino al 18 gennaio – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmate le lavorazioni di spostamento della condotta di gas metano in percorrenza sotto la banchina stradale in lato sinistro dal km 2+010 circa al km 2+020 circa, mediante scavo tradizionale, lungo la Strada Provinciale n. 26 di Busseto nel territorio del Comune di Besenzone.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione del traffico mediante l’istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, dalle ore 08,00 di mercoledì 14.01.2021 alle ore 18,00 di lunedì 18.01.2021 lungo la Strada Provinciale n. 26 di Busseto dalla progressiva km 2+010 alla progressiva km 2+020 nel territorio del Comune di Besenzone.