Canottieri Ongina, doppio test in vista dell’esordio: ko con Viadana, ok contro Gabbiano

Due test ravvicinati per affinare la condizione in vista dell’ormai imminente debutto in campionato. Per la Canottieri Ongina, la settimana di lavoro conclusa ha visto un ko e un successo, entrambi informali, per cercare di compiere passi avanti nel gioco di squadra.

Giovedì la squadra di Bartolomeo si è nuovamente testata (dopo il 4-0 a proprio favore nella settimana precedente) contro il Viadana, questa volta sul rettangolo di gioco di Mezzani; il risultato, però, non ha sorriso ai piacentini, battuti per 3-1 dalla formazione di coach Alberto Panciroli. Sabato, invece, la Canottieri Ongina ha ospitato il Gabbiano Top Team, regolato in quattro set.

“Contro Viadana – commenta coach Mauro Bartolomeo – abbiamo offerto una prestazione opaca dopo aver vinto il primo set, complice un atteggiamento non positivo in una situazione dove per vari motivi ho dovuto cambiare alcune pedine in campo. Sabato, invece, è andata molto meglio: l’atteggiamento è stato molto diverso e sono andati meglio tutti i fondamentali, a partire dalla battuta. Tutti i ragazzi sono cresciuti nel rendimento e c’è stata un’attenzione generale più alta. Per esprimere il nostro gioco che sappiamo fare, serve costanza e non scendere sotto il 90% come standard”.

VIADANA-CANOTTIERI ONGINA 3-1 (22-25, 25-18, 25-17, 25-18)

CANOTTIERI ONGINA: Caci 6, Amorico 4, Miranda 14, De Biasi 5, Fall 7, Kolev 2, Scrollavezza 1, Perodi 2, Msatfi 2, Ousse 3, Paratici 1, Cereda (L), Rossi (L). All.: Bartolomeo

CANOTTIERI ONGINA-GABBIANO TOP TEAM MANTOVA 3-1 (25-16, 25-19, 25-20, 26-28)

CANOTTIERI ONGINA: Caci 10, Amorico 6, Miranda 11, De Biasi 12, Fall 7, Kolev 3, Scrollavezza 1, Perodi 4, Msatfi 2, Ousse 1, Paratici 4, Cereda (L), Rossi (L). All.: Bartolomeo