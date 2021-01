Capanno in fiamme a Caorso, nella serata del 26 gennaio.

L’allarme è partito alle 21, quando è stato notato del fumo uscire dal capanno, utilizzato come lavanderia di pertinenza di alcune abitazioni in via Cantarana.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Piacenza e i carabinieri della stazione locale, con il comandante il maresciallo Antonio Cioffi e Carabinieri di Monticelli.

I vigili sono riusciti a domare prontamente l’incendio; nonostante il fumo si fosse propagato verso altre abitazioni, nessuno è rimasto ferito o intossicato.