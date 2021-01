Carabinieri, Christian Rosafio è il nuovo comandante della Stazione di Bettola

Bettola, il maresciallo capo Christian Rosafio è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri.

Giunto in provincia di Piacenza nel luglio 2008 – si legge in una nota dell’Arma -, è stato sino a qualche mese fa in servizio alla Stazione Carabinieri di Bobbio (PC). 40anni, originario della provincia di Lecce, il maresciallo capo Rosafio è nato in provincia di Lecce il 23 dicembre 1980. Ha frequentato l’ 11° corso biennale dei Marescialli dell’Arma dei Carabinieri a Velletri e Firenze. Nel 2004 ha conseguito la laurea magistrale in Lettere Classiche presso l’Università del Salento e nel 2008 la Laurea triennale in Scienze Politiche presso l’Università di Firenze.

Dopo gli anni trascorsi presso la scuola di formazione è stato assegnato nel 2008 alla Stazione di Bobbio, dove vi è rimasto sino a pochi mesi fa dapprima quale sottufficiale in sottordine e negli ultimi due anni quale comandante in sede vacante. Nel corso della sua permanenza a Bobbio, in vari periodi ha assunto i comandi interinali presso le Stazioni distaccate di Marsaglia, Farini e Ferriere. Dal 2 gennaio 2021 ha assunto il comando della Stazione carabinieri di Bettola.