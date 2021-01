Carbone per il Fiorenzuola nella calza della Befana: a Rimini è sconfitta per 2-0

Per la decima giornata del Campionato Serie D Girone D, l’Epifania segna un incontro che sa di dejavu per il Fiorenzuola.

E’ infatti rematch del big match di ormai 3 stagioni fa quando a Fiorenzuola il Rimini beffo’ i rossoneri allora allenati da Dionisi nel recupero al Velodromo Pavesi.

L’inizio e’ shock per la squadra di Tabbiani, con la rete dal centro dell’area di Ambrosini dopo 45 secondi, con una sforbiciata di alta scuola che lascia immobile la difesa rossonera. 1-0 Rimini, e curiosamente lo stesso autore del goal di 3 anni prima si ripete dopo neanche 1 minuto.

Il Fiorenzuola prova a iniziare a macinare gioco, cercando di sfondare prevalentemente sulla corsia mancina con Carrara e Bruschi. Valeriani dai 30 metri in ripartenza trova una conclusione velleitaria per i padroni di casa al 9’.

Prima sfuriata di Tognoni al 20’, con l’accelerazione sulla destra ed il cross pericoloso intercettato in extremis da Ronchi in stirata sull’accorrente Arrondini.

Il Rimini si dimostra pericoloso in ripartenza con Vuthaj, ma al 29’ Bruschi sterza sul destro convergendo da sinistra e mette un bel pallone per Arrondini, il cui colpo di testa e’ a lato.

Fiorenzuola che prova ad alzare il baricentro, mentre il Rimini si limita a calciare per le ripartenze di Vuthaj e Ambrosini. La manovra avvolgente rossonera tuttavia viene rimbalzata al limite dell’area da parte della retroguardia a 3 riminese. Sambou al 45’ si infila tra le linee in contropiede, ma ottiene solo calcio d’angolo.

Fine primo tempo.

Raddoppia il Rimini al 47’ con la rete di Vuthaj dopo una corta respinta di Battaiola su tiro da 30 metri probabilmente deviato.

Il neoentrato Casolla al 49’ in campo aperto mette a lato alla destra di Battaiola. Tabbiani si mette da subito a trazione anteriore con il 4-2-4 inserendo Oneto al posto di Carrara e in seguito il neoarrivato Michelotto per Bruschi.

Al 61’ Tognoni prova a centrare da destra per Oneto, il cui colpo di testa e’ alto. 2 giri di orologio ed e’ la volta di Arrondini di interno mettere a lato un bel cross dalla mancina di capitan Guglieri.

Al 69’ capitan Guglieri sbaglia il disimpegno nella propria area, il pallone e’ controllato da Pecci che a botta sicura spara dal limite dell’area contro a Battaiola che respinge d’istinto.

Contropiede a campo aperto all’85’ per il Rimini, con il cross di Nigretti che trova il colpo di testa fuori di nulla di Casolla.

Finisce 2-0 per i padroni di casa, con il Fiorenzuola che inizia il 2021 in modo amaro.

10º Giornata Campionato Serie D Girone D

Rimini FC vs U.S. Fiorenzuola 2-0

Rimini FC: Scotti; Valeriani; Ambrosini (75’ Rivi); Ronchi; Sambou (46’ Casolla); Viti; Ferrante; Canalicchio; Ricciardi; Legnan (63’ Pecci); Vuthaj (63’ Nigretti). All. Mastronicola

U.S. Fiorenzuola 1922: Battaiola; Salvaterra (83’ Esposito); Carrara (50’ Oneto); Perseu; Cavalli; Ferri; Tognoni; Guglieri; Arrondini; Bruschi (60’ Michelotto); Colantonio (68’ Stronati). All. Tabbiani

Arbitro: Tesi da Lucca – Assistenti: Barcherini – Tini Brunozzi

Reti: 1’ Ambrosini (R); 47’ Vuthaj (R)

Recupero: 2’ e 5’

Andrea Fanzini

Responsabile Comunicazione & Marketing

U.S. Fiorenzuola 1922 s.s.a.r.l.