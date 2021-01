Carte di credito: ecco le migliori del momento secondo gli esperti

Al giorno d’oggi avere una carta di credito è praticamente la normalità. Con essa, non solo è possibile fare acquisti nei negozi fisici senza dover usare i contanti, ma si può soprattutto comprare online in sicurezza dal PC di casa o persino da smartphone.

Naturalmente, la scelta della carta di credito deve essere effettuata in base alle proprie esigenze personali, tenendo conto del plafond, dei costi fissi (ma anche di quelli variabili) e della frequenza d’uso. Per orientarsi al meglio nella decisione, può essere utile anche consultare portali di approfondimento specializzati, come per esempio Cartetop.it, dove vengono segnalate puntualmente tutte le carte di credito migliori del momento, attraverso recensioni e classifiche esaustive e sempre aggiornate.

La differenza tra carta di credito e carta di debito

Alle volte, è facile confondere la carta di credito con una di debito, anche se le funzionalità, ormai, sono molto simili. La prima ha bisogno di una ricarica per l’utilizzo, mentre la seconda è legata direttamente a un conto corrente e l’unico limite è dato proprio dalla disponibilità di quest’ultimo. Carte di debito come la N26, però, hanno comunque un IBAN associato alla carta che consente di effettuare, a tutti gli effetti, operazioni bancarie: i bonifici si possono effettuare tramite la funzionalità integrata nell’app dedicata denominata MoneyBeam e si possono ricevere anche quelli istantanei, per un totale mensile delle transazioni di 20 mila euro. Le spese giornaliere hanno un plafond di 5 mila euro, mentre i prelievi si attestano sulla metà.

Sempre nel circuito Mastercard, poi, troviamo la Hype con possibilità di ricarica illimitata, nessun costo di attivazione e canone mensile inferiore ai 3 euro. Anch’essa si può usare per ricevere bonifici periodici come pensione o stipendio ma anche effettuarne come se si trattasse di una vera e propria banca virtuale. In questo senso, sono consentiti anche i pagamenti di bollettini postali senza doversi recare allo sportello e fare scomode file. Nonostante le funzionalità così avanzate, questa carta si può attivare fin dai 12 anni e si presta perfettamente sia alle esigenze dei giovanissimi che a quelle di un adulto. Infine, sempre nell’ambito delle carte di credito ricaricabili vale la pena citare la TransferWise, adatta soprattutto a chi abbia bisogno di transare in molte valute diverse. Con una semplice applicazione per cellulare, infatti, è possibile convertire i pagamenti in oltre 50 tipi di moneta estera. Il prelievo massimo mensile è di 200 sterline.

Dall’American Express Oro alla Buddybank

Non ha bisogno di presentazioni e spesso viene considerata la carta di credito per eccellenza: si tratta dell’American Express Oro che non ha nessun canone per tutto il primo anno e non presenta limiti di spesa, anche se è necessaria l’autorizzazione. Gli acquisti godono di una copertura assicurativa per un mese e mezzo e si possono accumulare punti per ottenere vantaggi quali VIP lounge aeroportuali, sconti in determinate catene di negozi, sui biglietti del cinema e dei concerti. La Diners Carta Club, invece, non ha costi di attivazione e ha una funzionalità integrata denominata Paysimple con la quale è persino possibile rateizzare gli acquisti mese per mese, decidendo o cambiando l’importo a seconda della propria disponibilità. Anche in questo caso vi sono vantaggi legati a coperture assicurative, sconti, accessi aeroportuali e anche un servizio clienti dedicato attivo 24 ore su 24. Il plafond di ogni operazione è illimitato, anche se per quanto concerne i prelievi è previsto un massimo di 400 euro ogni 8 giorni che diventano 1.000 all’estero.

Infine, forse meno conosciuta ma emessa da Unicredit e inserita nel circuito Mastercard è la Buddybank che, nella sua versione World Elite ha un limite di spesa che arriva a 10 mila euro. Oltre ad avere tutti i vantaggi delle migliori carte di credito è anche esteticamente molto originale.