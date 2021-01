Castelnuovo Fogliani, lavori alle piante lungo la Provinciale: limitazioni al traffico

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmate lavorazioni di manutenzione straordinaria alle piante presenti lungo la Strada Provinciale n. 31 di Salsediana in centro abitato a Castelnuovo Fogliani, nel territorio del Comune di Alseno.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, il servizio Viabilità dispone la limitazione del traffico mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 gennaio 2021, lungo la Strada Provinciale n. 31 di Salsediana dalla progressiva km 8+740 alla progressiva km 8+840, in lato sinistro a Castelnuovo Fogliani, nel territorio del Comune di Alseno.