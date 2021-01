E’ in corso di realizzazione l’intervento di sostituzione di 120 panchine sul Pubblico Passeggio a Piacenza, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Giordani e piazzale Libertà. Nell’ambito del medesimo progetto è prevista la posa di nuove panchine anche nel vallo di via IV Novembre, in via Palmerio e via Beverora.

“E’ un intervento atteso da molti anni – commenta l’Assessore Paolo Mancioppi – a cui l’Amministrazione Barbieri ha dato risposta concreta con un progetto complessivo di riqualificazione capace di garantire maggiore decoro e più sicurezza. Oltre alla sostituzione delle panchine del Pubblico Passeggio ormai ammalorate, si prevede il medesimo intervento in via Beverora e via Palmerio, dove saranno inoltre messe a dimora le piante in sostituzione di quelle tolte nel corso degli anni”.

L’intervento, che salvo condizioni meteorologiche avverse sarà concluso entro la prossima settimana, prevede la posa di un modello di panchine autorizzate dalla Soprintendenza, composte ognuna da 14 tavole in legno simil-Iroko marrone.