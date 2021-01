Ciclocross, altro piazzamento per Francesco Baruzzi: ottavo a Variano

Un nuovo piazzamento, che evidenzia ancora una volta la sua costanza di rendimento e le sue qualità. Dopo aver terminato positivamente il Giro d’Italia ciclocross e aver centrato la top ten nel campionato italiano di specialità, Francesco Baruzzi si è messo in luce anche a Variano (Udine) nel sesto Gran Premio del Friuli Venezia Giulia, prova del circuito Triveneto Ciclocross. Per l’Esordiente bresciano, in forza durante l’anno all’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi e che disputa la stagione ciclocrossistica del Team Piton, ottavo posto nella corsa per i secondi anni della categoria.

Risultati

Esordienti secondo anno: 1° Ettore Fabbro (Jam’s Bike Team Buja), 2° Riccardo Da Rios (Sanfiorese), 3° Luca Vaccher (Mosole), 4° Federico Ballatore (Pedale Manzanese), 5° Simone Granzotto (Pedale Manzanese), 6° Riccardo Del Cucina (Olimpia Valdarnese), 7° Emanuele Ferruzzi (Cronoeventi), 8° Francesco Baruzzi (Team Piton), 9° Tommaso Argenton (Bannia), 10° Enrico Ziliati (Sorgente Pradipozzo).