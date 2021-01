Ciclocross, Francesco Baruzzi chiude il Giro d’Italia al quinto posto

Cinque sembra essere il numero che più si addice recentemente a Francesco Baruzzi, Esordiente bresciano dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi impegnato “off road” con la maglia del Team Piton.

Nel giorno dell’Epifania, infatti, Baruzzi ha concluso l’avventura al Giro d’Italia Ciclocross centrando il quinto posto negli Esordienti secondo anno nella settima e ultima tappa a Sant’Elpidio a Mare, bissando l’analogo risultato di domenica a Montodine in un’altra competizione.

Quinto posto che è anche il piazzamento finale al Giro, frutto di una grande regolarità: Francesco, infatti, è sempre andato a punteggio nelle varie tappe, brillando in particolar modo nella quinta a Gallipoli con una quarta piazza. Per Baruzzi, sabato scoccherà l’ora dell’importante appuntamento tricolore a Lecce dove sarà in gara negli Esordienti secondo anno.



Risultati

Ciclocross Sant’Elpidio a Mare Esordienti secondo anno: 1° Riccardo Da Rios (Sanfiorese), 2° Ettore Fabbro (Jam’s Bike Team Buja), 3° Giulio Pavi Degl’Innocenti (Cronoeventi), 4° Luca Vaccher (Mosole), 5° Francesco Baruzzi (Team Piton), 6° Riccardo Del Cucina (Olimpia Valdarnese), 7° Giacomo Dentelli (Ciclistica Valenza), 8° Marco Scalzotto (Hellas Monteforte), 9° Alex Fratti (Baby Team Iaccobike Sassuolo), 10° Daniele Longoni (Cicli Fiorin).