Ciclocross, Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) chiude il Giro d’Italia con un settimo posto

Si conclude con una bella prova l’avventura al Giro d’Italia Ciclocross di Marisol Dalla Pietà, Allieva del sodalizio piacentino Cadeo Carpaneto protagonista nella settima e ultima tappa della manifestazione a Sant’Elpidio a Mare. Per la ciclista alessandrina, un bel settimo posto dopo esser partita in quarta fila. Alla frazione marchigiana hanno partecipato anche le Esordienti bresciane Desirée Bani e Asia Zanardini, che sabato pomeriggio insieme alla Dalla Pietà saranno al via del campionato italiano ciclocross a Lecce.

Risultati

Ciclocross Sant’Elpidio Donne Allieve: 1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin), 2° Anita Baima (Cicli Fiorin), 3° Arianna Bianchi (Team Piton), 4° Bianca Perusin (Dp66 Giant Smp), 5° Anna Auer (Saint Lorenzen Rad), 6° Alice Bulegato (Work Service), 7° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto), 8° Irma Siri (Team Ciclistico Paletti), 9° Sofia Capagni (Race Mountain Folcarelli Team), 10° Gaia Santin (Dp66 Giant Smp).