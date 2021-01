Ciclovia Vento, accordo per tratto Fossadello-Cremona “Sviluppo turistico nel rispetto dell’ambiente”

Ciclovia Vento, c’è l’accordo – tra Provincia di Piacenza e Comuni interessati – per la realizzazione del primo lotto nel tratto Fossadello-Cremona.

L’ok alla convenzione – approvata all’unanimità nell’ultima seduta del consiglio provinciale (GUARDALO QUI) – si è reso necessario perché l’Ente di via Garibaldi, come spiegato dal presidente Patrizia Barbieri, “non può ritenersi il soggetto competente alla gestione dell’itinerario cicloturistico, ed è quindi necessario un accordo con i comuni (Caorso, Monticelli d’Ongina, Castelvetro Piacentino e Cremona, ndr) per l’attuazione e la successiva gestione dell’intervento”.

Leggi anche Più soldi per strade e scuole, la Provincia approva la variazione di bilancio

“L’intervento – ha spiegato Barbieri – è previsto nel bilancio provinciale di previsione per € 1.100.000, di cui 500.000 finanziati con i fondi regionali destinati al nostro territorio per la ripresa dopo il lockdown imposto dal Covid”.

“L’opera – ha aggiunto – verrà realizzata nell’ottica di uno sviluppo ambientalmente compatibile, oltre ad avere una ricaduta immediata per la ripresa del sistema economico e di favorire in prospettiva la fruizione turistica dei territori interessati”.

“Il progetto – ha specificato Barbieri – prevede la risoluzione, ovvero l’attenuazione delle seguenti principali criticità presenti lungo il percorso cicloturistico regionale “Via Po”, esistente fino a Cremona, in modo da attribuire al tracciato esistente le caratteristiche previste per la Ciclovia Vento: attraversamento del torrente Chiavenna in comune di Caorso; attraversamento Strada Provinciale n.25 di San Nazzaro in loc. San Nazzaro in comune di Monticelli d’Ongina; raccordo in golena del ponte sul Po in comune di Castelvetro Piacentino; spalla del ponte del Po a Cremona (ricadente in Regione Lombardia)”.