Cisl “Vaccino anti Covid, priorità anche per i lavoratori dei servizi essenziali”

“Riteniamo che i lavoratori del trasporto pubblico locale e più in generale quelli operanti nei cosiddetti servizi essenziali debbano rientrare necessariamente tra i soggetti prioritariamente destinatari della somministrazione del vaccino”.

Sono i segretari Salvatore Buono e Michele Franco della FIT CISL di Piacenza e Parma, sindacato dei Trasporti, Logistica e Igiene Ambientale che lo chiedono, con l’obiettivo di “garantire l’immunizzazione di una platea di lavoratori che maggiormente è sottoposto al rischio di contagio”, auspicando “che la politica, a tutti i livelli, agisca al più presto, con deliberazioni in tal senso”.

La CISL UST Parma e Piacenza nella persona di Michele Vaghini rimarca: “E’ necessario garantire la salute, riducendo la possibilità di contagi anche di queste categorie di lavoratori in una fase ormai critica, dove la curva del contagio non accenna ad invertire significativamente la rotta, partendo quindi dai soggetti più esposti, quali per esempio i lavoratori del trasporto pubblico, della scuola e quelli dei servizi essenziali” – conclude il sindacato.