A Piacenza sarà un weekend dal clima decisamente rigido, tra gelate e possibili nevicate in alta quota.

Secondo le previsioni Arpae, sabato 16 gennaio sarà una giornata serena, con gelate al mattino. Temperature minime del mattino comprese tra -7 °C sui rilievi e -3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra -1 °C sui rilievi e 4 °C in pianura. Domenica 17 gennaio si verificherà un aumento della nuvolosità, con possibili deboli nevicate sui rilievi. Temperature minime del mattino comprese tra -4 °C sui rilievi e -2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 5 °C in pianura.