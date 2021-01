Cna Piacenza, il 4 febbraio un webinar gratuito sulla “progettazione 3D”

Sulla base della positiva esperienza accumulata negli ultimi mesi, condizionati ovviamente dall’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, l’attività formativa di CNA Piacenza continua anche in questo nuovo anno attraverso l’utilizzo della rete internet.

Nel pieno rispetto delle prescrizioni sul distanziamento interpersonale e al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute, infatti, l’Associazione piacentina di via Coppalati ha deciso di proseguire sulla strada della diretta streaming la propria attività formativa-informativa indirizzata ad artigiani e piccoli e medi imprenditori. Il prossimo evento – organizzato da Ecipar, l’Ente di formazione di CNA Piacenza, con la collaborazione di Valore BF 3D – è in programma giovedì 4 febbraio alle ore 17 e sarà dedicato alla Progettazione 3D e alla tecnologia Cad. La partecipazione all’evento on-line permetterà di analizzare e approfondire funzionalità avanzate della progettazione 3D, con prove e simulazioni per la creazione di materiali di comunicazione tecnica e rendering fotorealistici.

L’evento prenderà vita con un webinar on line a cui sarà possibile partecipare gratuitamente, iscrivendosi dal sito internet di Ecipar Piacenza all’indirizzo www.eciparpc.it.