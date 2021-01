Colpo in attacco per il Piacenza: in biancorosso Alessandro De Respinis

Colpo in attacco per il Piacenza, che annuncia accordo con la Pro Sesto per il trasferimento a titolo definitivo di Alessandro De Respinis. Il giocatore ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2022.

Attaccante forte fisicamente, classe 1993, ha all’attivo più di 150 gol in carriera tra serie D e serie C con le maglie, tra le altre, di Mantova, Santarcangelo e Siracusa. Il giocatore è già a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff. Si tratta del terzo rinforzo in casa Piacenza nel mercato invernale, dopo i giovani Scorza e Cannistrà.