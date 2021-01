Compra online due lettori multimediali, ma viene truffato: denunciato 20enne

Sperava di essersi accaparrato due lettori multimediali “Pioneer” a un buon prezzo, invece ha finito per rimetterci 1.220 euro.

La disavventura telematica è capitata ad un operaio 38enne di Rottofreno che, nel novembre 2020, navigando online sul sito di e-commerce E-Bay, è incappato nell’annuncio di vendita di due lettori multimediali. Il venditore aveva messo all’asta i due lettori e diversi erano stati coloro che avevano avanzato delle offerte. A spuntare la gara era stato l’operaio di Rottofreno che, in accordo con l’autore dell’annuncio, gli aveva inviato 1.220 euro tramite bonifico sul conto corrente, per – in teoria – ricevere immediatamente in cambio il pacco con i due lettori multimediali.

Tuttavia, con il passare dei giorni, non ricevendo più nessuna notizia sulla consegna – con il venditore diventato irreperibile dopo aver intascato il denaro – il 38enne ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della Stazione di San Nicolò a Trebbia per denunciare l’accaduto. Grazie ai dati, pochi, forniti ai carabinieri è stato possibile risalire al venditore: si tratta – riferiscono i militari – di un giovane di 20 anni, nato e residente a Genova, che è stato denunciato per truffa.