Conad Alsenese in forma a una settimana dal debutto in campionato

Il momento del debutto stagionale in B1 femminile si avvicina e come ogni anno (forse ora ancor di più visto il momento che stiamo vivendo) porta con sé una carica di emozioni, riflessioni e pensieri.

Come sta la Conad Alsenese? Dal punto di vista fisico, le migliori risposte possono arrivare da Giovanni Berzioli, preparatore atletico al suo primo anno in gialloblù. Originario di Busseto (Parma) e residente ad Alseno, Berzioli lavora come osteopata (collaborando anche con il club di Superlega Gas Sales Piacenza) e nel mondo sportivo vanta diverse esperienze ad alti livelli nel calcio (Cremonese, Fiorenzuola, Fidenza) e nella stessa pallavolo, dove ha collaborato per tre anni con la formazione femminile di Fiorenzuola in B2.

“Abbiamo avuto – spiega Berzioli – la possibilità di allenarci sempre e ci avviciniamo con fiducia all’esordio. In questo periodo stiamo incrementando il lavoro e nel complesso la squadra sta abbastanza bene. Qualche problema fisico l’abbiamo registrato nella parte iniziale della stagione, legato al lungo periodo di inattività causa sospensione dello scorso campionato, mentre ora – incrociando le dita – non ci sono grosse problematiche, solo qualche acciacco. Inizialmente avevamo come orizzonte l’avvio del campionato a novembre, poi con lo slittamento l’idea guida è stata quella di aumentare il volume di lavoro. Arriviamo ora alle settimane-tipo, cercando sempre di tenere alti intensità e stimoli. Ad Alseno si lavora bene, le ragazze hanno una buona predisposizione anche quando vengono proposte cose nuove”.